إدارة إتحاد الجزائر تؤكد دفاعها عن مصالح الفريق وتوجه نداء للأنصار

أكدت إدارة نادي إتحاد الجزائر، عن دفاعها المستمر عن حقوق الفريق ولم تقصر في ذلك، بعد تغيير برمجة مواجهة أتلتيك بارادو.

والتي تدخل في إطار الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى، شهدت تغيير في موعد إجرائها من يوم السبت إلى يوم الأحد بملعب 5 جويلية.

وفي هذا الصدد نشرت إدارة الإتحاد، بيانا عبر صفحتها الرسمية، أعلمت أنصارها الأوفياء أنها لم تقصّر في حق النادي ودافعت بقوة عن مصلحة عشاقه.

وذلك من خلال مطالبة رابطة كرة القدم المحترفة الإبقاء على التاريخ المحدد في أول رزنامة باللعب يوم السبت 10 فيفري 2024 مع الإصرار بمراسلة رسمية على تغيير التوقيت إلى السادسة مساء”.

وأكد إدارة الإتحاد، أنها ركزت في طلبها بالحجة والبرهان على أن اتحاد العاصمة كان النادي السباق لتقديم طلب الاستقبال في ملعب 5 جويلية المدمج في ملف الالتزام الصائفة الماضية.

كما سعت جاهدة إلى الضغط لتحويل مباراة المنتخب الوطني للإناث لملعب نيلسون مانديلا على مدار ثلاثة أيام كاملة من المفاوضات. إلا أنها اصطدمت باقتراح اللعب في ملعب نيلسون مانديلا يوم الجمعة على الساعة الرابعة.

وهو الاقتراح الذي تم رفضه جملة وتفصيلا من منطلق أنه يتنافى ورغبة أنصارنا الأوفياء المصرين على اللعب في ملعب 5 جويلية ولا غير.

وأوضحت إدارة سوسطارة، أنه في ظل”شح” الخيارات المقترحة، اقترحت الإدارة تأجيل المباراة دون الموافقة على اقتراحات الرابطة. لكن سرعان ما تراجعت باعتباره لا يخدم على الإطلاق مصلحة فريقنا الذي عاد في الجولات الأخيرة وينافس على المراكز الأولى.

فضلا على أنّ تسوية رزنامة اللقاءات المتأخرة لا تبرمج في العطلة الأسبوعية.

وفي ذات السياق، عبرت إدارة الإتحاد عن خيبة أملها بعد تغيير برمجة مواجهة بارادو من الرابطة، لكنها وبالنظر إلى العمل البدني الكبير الذي قام به الطاقم الفني طيلة الأسبوع ورفض المدرب المغامرة بلاعبيه أبت إلا أن تقبل مرغمة بخيار اللعب يوم الأحد 11 فيفري.

وفي الختام، دعت إدارة الإتحاد الأنصار للالتفاف حول الفريق في هذا الوقت الحساس الذي يعتبر منعرجا مهما لتحقيق الأهداف المسطّرة والنجاح في كل الرهانات التي تنتظر الفريق.