إدارة إتحاد الحراش تعلن توصلها لاتفاق مع الفاف للحصول على الإجازات

أعلنت إدارة نادي إتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن توصلها لصيغة اتفاق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الحصول على إجازات اللاعبين في أقرب وقت.

وحسب بيان إدارة إتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فإن الاجتماع الذي جمع صبيحة اليوم ممثلي الفرق مع رئيس الفاف وليد صادي و ممثلين عن المدربين واللاعبين، انتهى بتوصل الجميع لإيجاد صيغة من أجل تسديد ديون اللاعبين و المدربين عبر تقسيمها إلى 4 أجزاء.

وأوضح ذات البيان، أن بموجب هذا الاتفاق ستستلم الفرق المدانة إجازات لاعبيها مباشرة بعد تسديد الجزء الأول من الديون و الذي سيتم استلامه من مسؤولي الفاف كدين على الفرق.

وختمت إدارة إتحاد الحراش، بالتقدم بالشكر لرئيس الفاف وليد صادي وكذا الأمين العام للإتحاد الجزائري نذير بوزناد نظير تفهمهما للوضعية الصعبة التي تمر بها عديد النوادي الجزائرية و مساعدتهم لها.

للإشارة، سبق لإدارة إتحاد الحراش، أن أعلنت انسحابها من البطولة بسبب الازمة المالية الكبيرة التي يعيشها الفريق.

بالإضافة لمطالبة لجنة المنازعات التابعة للفاف بتسديد 80% من الديون مقابل منح اجازات لاعبي الأكابر.