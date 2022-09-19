إدارة إتحاد الحراش تكشف عن آخر المستجدات بشأن ديون اللاعبين السابقين

كشفت إدارة فريق إتحاد الحراش، أمس الأحد، عن آخر مستجدات تسوية ديون اللاعبين السابقين، لدى لجنة المنازاعات.

وكشفت إدارة إتحاد الحراش، عبر صفحتها الرسمية،أن تسوية ديون اللاعبين لدى لجنة المنازعات تسير في الطريق الصحيح. حيث تم الإتفاق مع كل اللاعبين من أجل التسوية بالتراضي.

وأضاف البيان،أن المفاوضات لاتزال إلا مع لاعب واحد فقط، من أجل للوصول إلى أرضية إتفاق تسمح للفريق الإعتماد على كافة عناصره الجديدة، في إفتتاح مباريات البطولة.

يجدر للإشارة، سيبدأ إتحاد الحراش غمار البطولة، الجمعة المقبل بالتنقل لملعب يوسف بن علي، لمواجهة إتحاد عنابة.