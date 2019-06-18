إدارة إتحاد العاصمة تؤجل فتح رأس مال الشركة الرياضية للفريق

عقد مجلس إدارة إتحاد العاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء أشغال الجمعية العامة العادية لمناقشة مستقبل الفريق في مرحلة ما بعد رحيل عائلة حداد.

وتم تأجيل المصادقة على التقريرين المالي والأدبي إلى الإجتماع الثاني الذي سيكون مقررا يوم السبت المقبل بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بوعلام شندري في نهدوة صحفية عقدها صبيحة اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين، أن المالك الرئيسي لغالبية أسهم إتحاد العاصمة قرر فتح رأس مال الشركة بصفة رسمية في إنتظار تقدم الراغبين في شراء أسهم الفريق.

وأكد رئيس النادي الهاوي سعيد عليق أن الإدارة تماطلت في تسليم وثائق التقريرين الأدبي والمالي لأعضاء الجمعية العامة، ما تسبب في تأجيل المصادقة عليها إلى يوم السبت المقبل من أجل دراسة الملفين بطريقة عميقة.