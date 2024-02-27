إدارة إتحاد العاصمة تتحرك وتضع خطة للعودة إلى النتائج الإيجابية

أكدت إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، على وضعها خطة استرتيجية للعودة إلى النتائج الإيجابية تحسبا لبقية فعاليات الموسم الكروي الحالي.

ونشرت إدارة نادي “سوسطارة” بيانا توضيحيا للأنصار، أكدت من خلاله أنها إجتمعت مع مدرب الفريق كارلوس غاريدو، والمدير الرياضي توفيق قريشي، وكذا اللاعبين لتقييم الأمور الراهنة داخل الفريق.

وأضافت الإدارة في بيانها، أنه سيتم عقد إجتماع جديد مع المدرب واللاعبين بالإضافة لباقي الطواقم بالفريق مباشرة بعد نهاية مباراة الجولة الأخيرة لدور مجموعات كأس الكنفيدرالية الإفريقية، أمام الضيف سوبر سبور من جنوب إفريقيا، بتاريخ 3 مارس المقبل.

وأكدت الإدارة، أن هذه الإجتماعات، ستسمح بتحليل الوضع وتنفيذ خارطة الطريق لتصحيح الوضع وتحقيق الأهداف المسطرة للفريق.