إدارة إتحاد العاصمة تتغنى بأرقام رضواني مع الفريق هذا الموسم

تغنت إدارة إتحاد العاصمة، بأرقام الظهير الأيمن لفريقها، سعدي رضواني، بعد أن شارك هذا الموسم في غالبية مباريات الموسم المنقضي.

وفي منشور لها، عبر صفحتها الرسمية، على منصة “فيسبوك”، وصفت إدارة “سوسطارة”، اللاعب رضواني، بـ”القائد الشجاع”. بعد أن شارك الظهير الأيمن للفريق، في 43 مباراة من أصل 46 هذا الموسم. كأكثر لاعب تمثيلا للفريق هذا الموسم. منها 28 مباراة في الرابطة المحترفة، و 10 مباريات في كأس الكونفيدرالية، و 4 مباريات في منافسة الكأس، بالإضافة لمباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وحسب موقع “ترانسفر ماركت”، المتخصص في الإحصائيات، فقد تواجد اللاعب، سعدي رضواني، بنسبة 93 % ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه.

وللإشارة، تمكن سعدي رضواني، من تسجيل هدفين، وتقديم تمريرتين حاسمتين، في 43 مباراة هذا الموسم مع نادي إتحاد العاصمة.