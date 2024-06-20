إدارة إتحاد العاصمة تجدد عقد بوخنشوش وتتعاقد مع دهيري بصفة نهائية

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، عن تجديد عقد لاعب خط الوسط، سليم بوخنشوش، والتعاقد بصفة نهائية مع المدافع حسين دهيري.

ووفقا لبيان إدارة النادي العاصمي عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تم تجديد، لاعب خط الوسط، سليم بوخنشوش، لمدة عامين، لغاية صيف 2026.

بالإضافة لهذا، قامت إدارة نادي إتحاد العاصمة، بالتعاقد مع المدافع المعار من نادي أتلتيك بارادو، بصفة نهائية، لمدة ثلاث سنوات، لغاية صيف 2027.