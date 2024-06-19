إدارة إتحاد العاصمة تجدد عقد مدافعها الشاب بوناصر

أعلنت إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبها المدافع الشاب، و المنتخب الوطني الأولمبي، عبد الصمد بوناصر.

وحسب بيان إدارة “سوسطارة”، عبر منصة “فيسبوك” فقد تم تجديد عقد اللاعب بوناصر، لثلاث مواسم جديدة، لغاية صيف 2027.

وللإشارة، خاض المدافع بوناصر، مع إتحاد العاصمة، في ثاني موسم إحترافي له في مسيرته الكروية، 35 مباراة، منها 22 مباراة في الرابطة المحترفة، و 10 مباريات في كأس الكونفيدرالية، و 3 مباريات في منافسة كأس الجزائر. وتمكن بوناصر من تقديم تمريرة حاسمة وتسجيل هدف وحيد.