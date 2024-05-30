إدارة إتحاد العاصمة تخرج عن صمتها وتكشف مستجدات جديدة بخصوص الإقصاء من كأس الكاف

كشفت إدارة نادي إتحاد الجزائر، اليوم الخميس، مستجدات جديدة بشأن قضية خسارة الفريق على البساط أمام المنافس في الدور النصف النهائي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نادي نهضة بركان المغربي.

بسبب قضية إصرار المنافس على خوض مواجهتي نصف النهائي بقمصان تحمل خريطة وهمية لاتحترم سيادة دولة الجزائر ودولة الصحراء الغربية.

ونشرت إدارة “سوسطارة، بيانا عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” والذي جاء على النحو التالي:”اجتمع مسؤولو إتحاد العاصمة، صبيحة اليوم، مع لجنة استئناف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بواسطة تقنية “الفيديو”. قصد الاستئناف في قرار اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية ونظام إجازات الأندية التي أقرت بخسارة اتحاد العاصمة على البساط بنتيجة 3-0 في لقاء إياب نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان (القاء رقم 130)”.

وأوضحت إدارة نادي إتحاد العاصمة، أن دفاع النادي أكد على قرار عدم لعب لقاء العودة بمجرد التأكد أن الفريق المنافس كان يرتدي قمصان كان من المفترض أن يتم رفضها من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وتابع ذات البيان، بالتوضيح أن الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، كانت قد أقرت كذلك بخسارة اتحاد العاصمة 3-0 في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالرغم من رفض فريق نهضة بركان اللعب دون قمصانه واتخاذه قرار عدم ارتداء الاطقم الثلاثة التي وضعها اتحاد العاصمة تحت تصرفه. ناهيك على أن فريق إتحاد العاصمة كان حاضرا وجاهزا بشهادة محافظ المباراة الذي دوّن أن نهضة بركان هو من رفض اللعب، إلا أن ذلك لم يمنع من اعتبار الاتحاد خاسرا بنتيجة 3-0.

وعبرت إدارة إدارة اتحاد العاصمة، عن أمالها في إسترداد الحقوق المهضومة من طرف المحكمة الرياضية الدولية، حيث كان من المفترض (لو تم تطبيق القوانين) تأهل اتحاد العاصمة مباشرة للنهائي دون لعب نصف نهائي الإياب.

وفي الختام، كشفت إدارة إتحاد العاصمة، أن المحكمة الرياضية الدولية حدّدت تاريخ 03 جوان المقبل آخر موعد لإيداع المذكرات بالنسبة للأطراف المتنازعة، على أن يتم فتح الملف ودراسته والبث فيه بعد هذا التاريخ.