إدارة إتحاد العاصمة ترد على إتهامات “ملال”

ردّ السكرتير العام لإتحاد العاصمة منير دبيشي، على إتهامات رئيس شبيبة القبائل بتعمّد الفريق لخوض لقاء الساورة دون جمهور.

ونشط “دبيشي” ندوة صحيفة أمسية اليوم، أين قال:”عوقبنا باللعب دون جمهور بما أننا نملك ثلاث إنذارات أمام المولودية الشبيبة وسطيف”.

وأضاف:”من يحدث عن “الويكلو” كان عليه الحديث أولا عن التحكيم الذي أضر بالإتحاد، وليس هنالك من يساعدنا للبقاء في الصدارة”.

يذكر أن اللجنة الإنضباط حرمت نادي “سوسطارة” من جماهيره خلال مباراة شبيبة الساورة الأخيرة والتي فازت بها بثنائية نظيفة.