إدارة إتحاد العاصمة ترد على شائعات قائمة المسرحين

ردت سهرة اليوم الجمعة إدارة فريق إتحاد العاصمة على الشائعات التي أطلقتها بعض الصفحات بخصوص قائمة المسرحين.

ونشرت الإدارة العاصمية بيانا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك جاء فيه:”تفند إدارة اتحاد العاصمة الإشاعات التي أطلقتها بعض الصفحات هذه الأيام حول قائمة اللاعبين الذين سيتم تسريحهم في نهاية الموسم.

تحرص إدارة الاتحاد على إنكار هذه المعلومات الخاطئة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإثارة الشك داخل الفريق.

وسيتم إبلاغ أنصارنا الأوفياء في الوقت المناسب فيما يخص قائمة اللاعبين المسرحين وحتى المستقدمين الجدد”.