إدارة إتحاد العاصمة ترفض إستقالة دزيري وتتسمك بخدماته!

أكدت إدارة إتحاد العاصمة أن المدير العام لمجمع serport عاشور جلول، قد رفض إستقالة المدرب بلال دزيري من العارضة الفنية لفريق سوسطارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة صبيحة اليوم الخميس بيانا رسميا أكدت فيه أن المدير العام لمجمع serport عاشور جلول قد عقد إجتماعا مع مدير الفروع للمجمع لعيدوني طارق، ورئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة بوعلام شندري، والأمين العام للنادي منير دبيشي، ومدرب الفريق بلال دزيري، والذي دام قراب ساعتين، حيث تم رفض إستقالة المدرب بلال دزيري من منصبه، كما جدد عاشور جلول ثقته في المدرب لمواصلة مهمته على رأس العارضة الفنية للفريق.