إدارة إتحاد العاصمة ترفض استقالة بن شيخة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، على لسان رئيس مجلس الإدارة، سيد أحمد أعراب، رفضها استقالة المدرب عبد الحق بن شيخة.

وقال أعراب في هذا الصدد: “تلقيت اتصالا يوم الاثنين من المناجير العام للفريق توفيق قريشي يبلغني فيه عن استقالة بن شيخة، حيث أنّ هذا الأخير قدّم استقالته على الساعة الخامسة مساءً بسبب الشتم الذي تعرّض له من بعض أنصار النّادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف ذات المتحدث: “بعد سماعي للخبر، اتصلت مباشرة بالمدير العام لمجمع سيربور حركاتي، وقرّر هذا الأخير أن نتنقل سويا إلى منزل بن شيخة”.

مبرزا في تصريحات عبر الصفحة الرسمية: “تنقلنا إلى منزل بن شيخة وشرح لنا سبب استقالته، غير أنّنا أكدنا له أنّ استقالته مرفوضة ونحن بانتظار قراره”.

وختم رئيس مجلس إدارة الاتحاد: “”أدعو أنصارنا إلى الاتحاد وعدم الانسياق وراء بعض الأشخاص الذين يسعون للاصطياد في المياه العكرة. أريد أن اختم بالقول إنّ فريق اتحاد العاصمة ليس ملك لأي شخص بل هو ملك للأنصار”.