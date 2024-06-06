إدارة إتحاد العاصمة ترفع دعوة قضائية ضد رئيس مولودية البيض

أعلنت إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عن تقدمها بشكوى رسمية لدى محكمة البيض ضد رئيس نادي مولودية البيض.

والذي ظهر مؤخرا، عبر فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لفريقه بمنصة “فيسبوك”. يتهم من خلاله نادي اتحاد العاصمة بترتيب مباراته أمام نجم بن عكنون.

وأوضحت إدارة “سوسطارة”، عبر بيان، نشرته اليوم الخميس، أن تصريحات المعني بالأمر أضرّت بصورة النادي على المستوى المحلي والقاري.

وإستنكرت إدارة النادي العاصمي، تدخل رئيس مولودية البيض في اللاعبين الدوليين لفريقها الحارس أسامة بن بوط، والمدافع زين الدين بلعيد، وإعتبار ذلك محاولة منه للتشويش على قائمة المنتخب الوطني الذي ينتظره رهان التأهل لكأس العالم في الوقت الذي تستدعي المصلحة الوطنية وقوفنا جميعا خلف المنتخب، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يسبق مبارتي غينيا وأوغندا.

كما عبرت إدارة إتحاد العاصمة، عن دهشتها من جرأة رئيس مولودية البيض الذي وصل به الأمر لغاية اتهام لاعبين بذكرهم بالاسم بترتيب مباراة فريقها أمام نجم بن عكنون.

وفي ختام البيان، طالبت إدارة نادي إتحاد العاصمة، من رئيس نادي مولودية البيض، بأن يقدّم الأدلّة المادية التي استند عليها أمام الجهات القضائية التي لجأت لها إدارة اتحاد العاصمة لضمان حق لاعبيها وحمايتهم، وحماية النادي وتاريخه وقيمه.

وللإشارة، تعرض نادي إتحاد العاصمة، لخسارة بنتيجة هدفين دون مقابل، أمام المنافس نجم بن عكنون، في تسوية رزنامة الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى.

وبهذا الفوز، تمكن نادي نجم بن عكنون، من رفع رصيده للنقطة 29 في المركز قبل الأخير، في سلم ترتيب البطولة، وقلص الفارق لثلاث نقاطم عن نادي مولودية البيض، صاحب المركز 13 في سلم الترتيب، برصيد 32 نقطة. قبل ثلاث جولات من إنتهاء الموسم، وإشتداد الصراع عن هوية الفريق الذي سيسقط للقس الثاني هواة.