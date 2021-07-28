إدارة إتحاد العاصمة تستنكر تصرف الحكم بوزرار في لقاء مقرة

إستنكرت إدارة إتحاد العاصمة تصرف الحكم الرئيسي الذي أدار مباراة الفريق العاصمي يوم أمس الثلاثاء أمام نجم مقرة بملعب الإخوة بوشليق.

وكشفت إدارة فريق سوسطارة أنها تعرضت لظلم تحكيمي فاضح بقيادة الحكم الرئيسي بوزرار -حسبها- الذي تعمد عدم احتساب ركلة جزاء شرعية للمهاجم زكرياء نعيجي في شوط المباراة الثاني.

وقالت إدارة الفريق في بيان رسمي على صفحتها بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن بوزرار لم يكتفي بالظلم التحكيمي بل راح يسب ويشتم المدير الرياضي عنتر يحي و الأمين العام نذير بوزناد بأمهاتهم أمام أعين الرسميين الذين لم يحركوا ساكنا.

ونددت ادارة اتحاد العاصمة بكل ما حدث لها في هذه المباراة ؛خاصة الظلم التي تعرضت له من طرف الحكم بوزرار التي تنوي ادارة اتحاد العاصمة متابعته ورفع تقرير اسود ضده بعد ما بدر منه في اطوار اللقاء .