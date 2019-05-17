إدارة “إتحاد العاصمة” تصف إستقبال “ملال” بالعار !!

نشرت اليوم الجمعة إدارة فريق إتحاد العاصمة “بيانا رسميا” على موقعها الرسمي وصفت فيه إستقبال الإدارة القبائلية سهرة الخميس بالعار.

وجاء في البيان:”عار! هكذا يمكننا وصف سلوك إدارة شبيبة القبائل أمس أثناء مباراة اليوم الثامن والعشرين من الدوري”.

“لقد عاش فريقنا حقاً جحيمًا في تيزي وزو ، وهذا أمام أعين الرئيس شريف ملال وكذلك المدير العام نسيم بن عبد الرحمن”.

وكانت الشبيبة قد فازت بهدفين لهدف في لقاء الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

https://www.usma.dz/index.php/component/content/article/88-a-la-une/1671-m-mellal-merci-pour-cet-accueil-hostile?Itemid=437