إدارة إتحاد العاصمة تطمئن الجماهير وتكشف آخر مستجدات الميركاتو !

طمأنت إدارة اتحاد العاصمة جماهير النادي بشأن مستجدات الفريق، مؤكدة أن تأخرها في التواصل خلال الفترة الماضية كان بهدف استكمال مختلف الملفات بدقة، وتقديم معلومات رسمية بعيدة عن التسرع الذي قد يضر بمصالح النادي.

وكشفت إدارة “سوسطارة” عن حسم صفقتين رسميتين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بضم متوسط الميدان ضرار بن سعد الله قادمًا من أولمبيك أقبو، وصلاح الدين بوزياني القادم من نادي بارادو، مع التأكيد على أن صفقة ثالثة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وفي المقابل، غادر الفريق كل من إسلام مغيلي، وإبراهيم بن زازة، وكمال سوفي، بينما تواصل الإدارة دراسة عدد من الملفات الأخرى، سواء المتعلقة بالانتقالات النهائية أو الإعارات، وفق احتياجات الطاقم الفني.

وعلى صعيد التحضيرات، يفتتح اتحاد العاصمة، مساء الإثنين، استعداداته للموسم الكروي 2026-2027 بإجراء أول حصة تدريبية بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، على أن يتوجه الفريق يوم 23 جويلية إلى مدينة ميلانو الإيطالية للدخول في تربص صيفي يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

واختتمت إدارة النادي بيانها بدعوة الأنصار إلى مواصلة دعم الفريق وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستكثف تواصلها مع الجماهير خلال المرحلة المقبلة وفق سياسة تقوم على الشفافية مع الحفاظ على سرية الملفات التي تقتضي مصلحة النادي.