إدارة إتحاد العاصمة تعلن انطلاق بيع تذاكر مباراتها أمام اتحاد خنشلة

كشفت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عن شلاوعها في بيع تذاكر المباراة المقبلة للفريق، في مواجهة اتحاد خنشلة.

ونشرت إدارة الإتحاد، بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أكد فيه بأن عملية بيع تذاكر ستتم بملعب “عمر حمادي”.

كما اوضحن مسؤولي الاتحاد، بأنه عملية البيع ستنطلق على الثانية والنف زوالا، وتدوم إلى غاية الثامنة ليلا.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يستضيف فريق اتحاد خنشلة، يوم السبت المقبل، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، ضمن تسوية رزنامة الجولة الثانية.