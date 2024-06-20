إدارة إتحاد العاصمة تعلن تجديد عقد نعماني لأربع مواسم

تواصل إدارة نادي إتحاد العاصمة، عملية تجديد عقود لاعبيها الشبان، والمحافظة على الكوادر، تحسبا لخوض فعاليات الموسم المقبل.

خاصة وأن الفريق العاصمي، سيكون مقبلا على خوض تحدي منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

وحسب ما كشفته إدارة نادي “سوسطارة، عبر بيان على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، فقد تم تجديد عقد لاعب خط الوسط، كريم نعماني، لأربع مواسم قادمة، لغاية صيف 2028.

وللإشارة، أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، بقيادة الرئيس كمال حسينة، أمس الأربعاء، على تجديد عقد كل من المدافع، عبد الصمد بوناصر، لمدة ثلاث سنوات، وكذا تجديد عقد اللاعب خط الوسط، سليم بوخنشوش، لموسمين قادمين. كما تم شراء عقد اللاعب المعار من نادي أتلتيك بارادو، حسين دهيري، بعقد يدو لثلاث سنوات قادمة.