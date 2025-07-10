إدارة إتحاد العاصمة تعلن رحيل آداليد

أعلنت نادي اتحاد العاصمة رسميًا، اليوم الخميس، رحيل لاعبها البوليفي آداليد تيرازاس، بعد نهاية مشواره مع الفريق.

متوجهًا بالشكر والتقدير لما قدمه اللاعب خلال الموسم المنقضي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” رسالة وداع مؤثرة، أرفقها بصورة للاعب مرفقة بعبارة “THANK YOU ADA”.

وأكدت إدارة النادي أن تيرازاس سينتقل إلى صفوف نادي ديبورتيفو سان أنطونيو البوليفي. بعد أن قضى موسمًا واحدًا بقميص “سوسطارة”، أظهر خلاله التزامًا كبيرًا داخل وخارج الميدان، وكان مثالًا للاحتراف والانضباط.

وجاء في بيان النادي: “تتقدم إدارة نادي اتحاد العاصمة بجزيل عبارات الشكر والتقدير للاعب آداليد تيرازاس إثر تحويله إلى نادي ديبورتيفو سان أنطونيو البوليفي، وذلك بعد موسم قضاه اللاعب في صفوف الفريق قدّم خلاله ما عليه بكل التزام واحترافية.

للإشارة، سيكون الدولي البوليفي، أداليد، ثالث المغادرين خلال الميركاتو الصيفي الجاري صفوف إتحاد الجزائر، بعد كل من المدافع، مونديكو، ومتوسط الميدان، شيتة.