إدارة إتحاد العاصمة تفضح “الصفاقسي” وتؤكد عودة “بن شاعة” !

لم تتردد إدارة إتحاد العاصمة في فضح إدارة نادي “الصفاقسي” التونسي الذي نشر بيانا يؤكد فيه ان “بن شاعة” لن يعود لسوسطارة وأن القضية في “الفيفا”.

ونشر الفريق العاصمي، مراسلة النادي التونسي من أجل الابقاء على “بن شاعة” إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وجاء في بيان نشره نادي إتحاد العاصمة:

“لقد تفاجأنا لما ورد في المنشور الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي التونسي، بعدما نشرنا خبر تمديد إعارة زكريا بن شاعة إلى غاية 30 سبتمبر و العودة إلى الفريق ابتداء من 1 أكتوبر”.

“النادي الصفاقسي راسل الجامعة التونسية و الفيدرالية الدولية لكرة القدم من أجل الإحتفاظ باللاعب و شراء عقده نهائيا”.

“ومع ذلك ، في مراسلة موجهة إلى إدارة اتحاد العاصمة في 30 جويلية 2020 ، إدارة الصفاقسي طلبت “تعاون اتحاد العاصمة من أجل تمديد عقد إعارة بن شاعة حيث أصيب ولم يلعب أي دقيقة في مباراة رسمية”.

“نطمئن أنصارنا بن شاعة سيعود إلينا بالفعل بعد نهاية البطولة التونسية المقررة في 30 سبتمبر 2020”.