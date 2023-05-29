إدارة إتحاد العاصمة تكشف تعرض الفريق لمضايقات في تانزانيا

كشفت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، عن المضايقات التي تعرض لها الفريق في تنزانيا، قبل انطلاق مباراتهم ضمن نهائي الكاف، في مواجهة يانغ أفريكانز.

ونشرت إدارة لاتحاد، بيان استنكرت من خلاله وبشدة، ما أسمته بالمضايقات، والممارسات الغريبة التي تعرض لها الفريق بملعب “مكابا ستاديوم”.

كما أوضج مسؤولي الفريق، بأن الطاقم المرافق، تمكن من افشال مخطط كان يهدف لضرب استقرار اللاعبين قبل موعد المباراة.

وكشف النادي العاصمي، عن استعمال مسؤولي يانغ أفريكانز، مادة غاز مجهولة، في غرف تغيير ملابس لاعبي الاتحاد.

وعلى اثر هذه الحادثه اودع مسؤولي اتحاد العاصمة شكوى لدى ممثلي “الكاف”، وهددوا بالانسحاب، قبل ان يدون ممثلوا الكاف تقريرا ويقدموا ضماناتهم بعدم تكرار هذه التصرفات.