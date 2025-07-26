إدارة إتحاد العاصمة تندد باستخدام شعارها وتهدد بالإجراءات القانونية

عبّرت إدارة نادي اتحاد العاصمة، في بيان توضيحي، عن استنكارها الشديد لما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وشائعات لا أساس لها من الصحة.

مؤكدة أن هذه المنشورات توحي زورًا بأنها صادرة رسميًا عن إدارة النادي.

وأشار البيان إلى أن بعض هذه الصفحات قامت بـاستعمال شعار قديم وغير رسمي للنادي، رغم أن استخدامه تم إلغاؤه بموجب حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته الإدارة محاولة لإثارة البلبلة والتشويش وسط الأنصار والرأي العام الرياضي.

وأكدت إدارة الاتحاد أن هذه التصرفات غير مسؤولة وغير قانونية، مشددة على أن مثل هذه الممارسات لا تخدم الفريق، بل تضر به في وقت يتطلب فيه التكاتف والعمل الجاد لدعم المشروع الرياضي للنادي.

وجددت إدارة اتحاد العاصمة التزامها العمل باحترافية ووفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء فريق تنافسي قادر على تشريف ألوان النادي وتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار.

وفي ختام البيان، دعت الإدارة الأنصار ومحبي الفريق إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على اسم النادي أو استعمال شعاره بطريقة غير شرعية.