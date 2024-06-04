إدارة إتحاد العاصمة تندد بالأحداث التي عاشها الفريق بملعب حملاوي

نددت إدارة إتحاد العاصمة، الأحداث المؤسفة وأعمال الشغب التي عرفتها، نهاية مواجهة فريقها أمام شباب قسنطينة، أمس الإثنين، في إطار تسوية رزنامة الجولة 24 المؤجلة من الرابطة المحترفة.

ونشرت إدارة نادي سوسطارة بيانا إستنكرت فيه أحداث العنف المؤسفة والتراجيدية التي عاشها الفريق وجمهور الإتحاد، في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والتي اعتبرتها أنها غير مبررة ولا تمت أية صلة بالرياضة وأخلاقياتها.

وأوضحت إدارة نادي “سوسطارة”، أنه وبعيدا عن الأسباب التي أدت الى حدوث اعمال شغب فان المشاهد والصور التي تم تداولها على نطاق واسع في مختلف وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي توضح أن الفريق وأنصاره كانوا عرضة لخطر لا يحمد عقباه. خاصة عند تسلل مناصري الفريق القسنطيني إلى أرضية الميدان رغم تقدم فريقهم في النتيجة وحتى بعد المباراة.

كما ثّمنت ادارة اتحاد العاصمة، دور رجال الامن في توفير الحماية لكافة أعضاء الوفد الذي تنقل إلى قسنطينة وضمان سلامته الى غاية مغادرة الملعب.

وفي الختام، أكدت إدارة الإتحاد، حرصها على متابعة كل المستجدات المتعلقة بأنصارها من خلال الإطمئنان على سلامتهم إلى غاية عودتهم جميعا إلى أهلهم.