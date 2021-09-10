إدارة إتحاد العاصمة تنعي وفاة المجاهد ياسف سعدي

تنعي إدارة إتحاد العاصمة وفاة المجاهد والرئيس السابق للفريق العاصمي ياسف سعدي عن عمر يناهز الـ93 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وكشفت الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة ان جثمان قائد منطقة الجزائر الحرة في الثو رة التحريرية سيوارى الثرى يوم غد السبت بعد صلاة العصر بمقبرة القطار بالعاصمة ( المدخل العلوي)

هذا وكان ياسف سعدي قائدا للمنطقة المستقلة للعاصمة، وساهم رفقة حسيبة بن بوعلي وعلي لابوانت وغيرهم من الفدائيين في تكثيف العمل الفدائي للعاصمة، وكان يتخذ من القصبة ملجأ له ولباقي الفدائيين.

وواصل ياسف سعدي نضاله إلى غاية اعتقاله من طرف فرقة المظليين في 23 سبتمبر 1957، وتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام.

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