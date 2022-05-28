إدارة إتحاد العاصمة تنعي وفاة لاعبها السابق رستون كاكو

تقدمت إدارة فريق إتحاد العاصمة، بالتعازي لعائلة لاعبها السابق رستون كاكو الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأصدرت، إدارة إتحاد العاصمة اليوم السبت بيانا، عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، جاء فيه،

:” ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة اللاعب السابق في الفريق موسم 2014-2015 رستون كاكو”.

وأضاف البيان:” و بهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة اتحاد العاصمة بأخلص تعازيها القلبية إلى عائلة الفقيد”.

” سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان، إنا لله و إنا إليه راجعون”.