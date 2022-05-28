إدارة إتحاد العاصمة تنعي وفاة لاعبها السابق رستون كاكو
بقلم فيصل زيان بوزيان
تقدمت إدارة فريق إتحاد العاصمة، بالتعازي لعائلة لاعبها السابق رستون كاكو الذي وافته المنية اليوم السبت.
وأصدرت، إدارة إتحاد العاصمة اليوم السبت بيانا، عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، جاء فيه،
:” ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة اللاعب السابق في الفريق موسم 2014-2015 رستون كاكو”.
وأضاف البيان:” و بهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة اتحاد العاصمة بأخلص تعازيها القلبية إلى عائلة الفقيد”.
” سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان، إنا لله و إنا إليه راجعون”.
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