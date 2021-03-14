إدارة إتحاد العاصمة توضح قضية “الفيميجان” !

أصدرت إدارة إتحاد العاصمة، بيانا عبر الصفحة الرسمية تؤكد أن الشماريخ التي ألقيت على أرضية ملعب “بولوغين” كانت من خارج الملعب.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمي لإتحاد العاصمة:

“تعلم إدارة نادي اتحاد العاصمة أن الشماريخ التي ألقيت في الملعب خلال مواجهة السبت الماضي ضد جمعية الشلف كانت من خارج الملعب ولا تتحمل المسؤولية لأنها احترمت كل الإجراءات المفروضة وفقا البروتوكول الصحي”.

“والحكم الذي أدار اللقاء دون ذلك في التقرير والشرطة كانت شاهدة على ذلك، ولهذا فإنه لا تترتب اي عقوبات على النادي عكس ما تم تداوله من بعض الأطراف”.