إدارة إتحاد العاصمة تُعزي في وفاة مُدربها التاريخي

قدمت أمسية الثلاثاء إدارة فريق إتحاد العاصمة تعازيها الخالصة في وفاة المُدرب التاريخي لنادي سوسطارة “نور الدين سعدي” متأثرا بفيروس كورونا المُستجد.

ومُباشرة بعد وفاة سعدي الذي قاد النادي الأسود والأحمر لتحقيق العديد من الألقاب نشر الحساب الرسمي للنادي العاصمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها:”ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة اتحاد العاصمة نبأ وفاة نور الدين سعدي مدرب الاتحاد سابقا. وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلة سعدي ، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان نور الدين سعدي قد أُصيب بفيروس كورونا المُستجد ليدخل العناية المركزة بمستشفى بني مسوس قبل أن يُغادر الحياة الثلاثاء عن عمر يُناهز ال71 سنة.