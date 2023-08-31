إدارة إتحاد خنشلة تعلن إطلاق إشتراكات الموسم الجديد للأنصار

أعلنت إدارة إتحاد خنشلة، اليوم الخميس، عن فتح عملية بيع بطاقات الإشتراك لمشاهدة مباريات الفريق خلال الموسم الجديد.

وحسب بيان إدارة الفريق عبر صفحتها الرسمية، فقد تم تحديد مبلغ 15000 لمشاهدة المباريات من المدرج المغطى، ومبلغ 12000 لمشاهدة مباريات الفريق من المدرج الغير مغطى.

وأوضح ذات البيان، أن عملية الدفع تتم في الحساب البنكي للفريق، ويتم تسليم بطاقة الإشتراك بإستظهار وصل التسديد المبلغ في البنك بالإضافة لصورة شمسية وبطاقة الهوية.