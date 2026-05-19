إدارة اتحاد الجزائر تشكر أنصار الفريق وتنوّه بمجهودات الأمن خلال الاحتفالات

بعثت إدارة نادي اتحاد الجزائر برسالة شكر وامتنان إلى أنصار الفريق الذين تنقلوا إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمساندة النادي خلال إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الزمالك، بملعب القاهرة الدولي.

وأكدت إدارة نادي “سوسطارة” أن الحضور الجماهيري الكبير شكّل سندًا حقيقيًا ودافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين والطاقم الفني.

وأشادت بالدعم المتواصل الذي أظهره الأنصار وإيمانهم بحظوظ الفريق إلى غاية اللحظات الأخيرة من المواجهة. في صورة عكست وفاء جماهير الاتحاد وشغفها الكبير بألوان النادي.

كما نوّهت إدارة الاتحاد بالدور الكبير الذي لعبته مصالح الأمن الوطني، والمجهودات المبذولة في تأمين الاحتفالات التي رافقت عودة الفريق. سواء خلال مرافقة الأنصار عبر مختلف أحياء العاصمة، أو في إنجاح الجولة الاحتفالية للحافلة المكشوفة، وسط أجواء تنظيمية آمنة واحترافية.

واختتمت إدارة “لياسما” رسالتها بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه اللحظات التاريخية. مؤكدة أن هذا الإنجاز يبقى ثمرة تلاحم اللاعبين، الطاقم الفني، الجماهير وكل الأطراف التي وقفت وراء الفريق.