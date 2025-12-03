إدارة اتحاد الجزائر تعلن رحيل المدرب المساعد أرزقي رمان

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، مغادرة المدرب المساعد أرزقي رمان، عقب تعيينه رسميًا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولًا تقنيًا ضمن برنامج تطوير كرة القدم.

حيث سيباشر مهامه الجديدة داخل الاتحادية الموريتانية لكرة القدم.

ويعدُّ هذا التعيين اعترافًا دوليًا بالمستوى العالي من الخبرة والكفاءة التي يمتلكها رمان، وتتويجًا لمسيرته الناجحة في مجال التدريب والتطوير، ليُسجّل بذلك خطوة مهمة في مشواره الاحترافي خارج الوطن.

وقد وجّهت إدارة الاتحاد رسالة شكر وتقدير لـ أرزقي رمان، عرفانًا بالعمل الكبير الذي قدّمه خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، وباحترافيته العالية والتزامه الدائم في أداء مهامه، متمنية له كامل التوفيق في تجربته الدولية وأن يكون خير سفير للكفاءات الجزائرية.

ومن جهته، عبّر أرزقي رمان، في رسالة وداع، عن امتنانه لإدارة النادي على الدعم والثقة. كما توجّه بشكره لجميع عناصر الفريق، من طاقم فني وطبي ولوجيستي، إلى جانب اللاعبين الذين جمعته بهم علاقة مميزة.

ولم ينس الإشادة بجماهير اتحاد الجزائر، التي وصفها بالوفيّة والمخلصة، مؤكدًا أنه سيظل يعتز بانتمائه لهذا النادي العريق أينما كان.