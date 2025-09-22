إدارة اتحاد الحراش تزف أخبارا سارة لأنصار الفريق

زفّت إدارة نادي اتحاد الحراش، أخبارا سارة لعشاق اللونين الأصفر والأسود، بخصوص الملعب التاريخي للفريق “لافيجري”.

واضطر اتحاد الحراش، لاستقبال اتحاد بشار جديد الجمعة الماضية، بملعب الكاليتوس الجديد. ضمن الجولة الـ 2 من بطولة قسم الهواة، من أجل ضمان حضوره أنصاره.

وذلك، بعد التحفظات التي سجلتها لجنة تأهيل الملاعب على مستوى مدرجات ملعب أول نوفمبر بالمحمدية، وقرار برمجة لقاءات الفريق “ويكلو” هناك.

وكشفت إدارة “الصفرا” أنها عقدت اجتماعا مع رئيس بلدية المحمدية والسلطات المحلية والأمنية والوالي المنتدب لدائرة دار البيضاء بخصوص ملعب أول نوفمبر.

مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس الفريق سفيان طواهرية ورئيس بلدية المحمدية على كراء الملعب لمدة طويلة. على أن تتكفل إدارة الحراش بتسييره والقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية لتأهيله بحضور الجمهور.

كما دعت الإدارة الحراشية، السلطات المحلية لبلدية المحمدية. إلى تسريع الإجراءات من أجل مباشرة الأشغال في أقرب الآجال، حتى يعود جمهور الاتحاد إلى مدرجات ملعبه التاريخي.