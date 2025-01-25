إدارة اتحاد الحراش تزف خبرا سارا لأنصارها

زفّت إدارة اتحاد الحراش، خبرا سارا، لأنصارها قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت، أمام الضيف الاتحاد السوفي.

وتستقبل “الصفرا” مساء اليوم، الاتحاد السوفي، في أول مباراة من مرحلة إياب بطولة الهواة مجموعة “وسط - شرق”، على أمل تحقيق الفوز، ومواصلة مطاردة المتصدر بفارق 5 نقاط، مستقبل الرويسات.

وأكدت إدارة اتحاد الحراش، في بيان لها اليوم السبت. بأنها نجحت في تأهيل اللاعب الجديد في صفوف الفريق، بلال بن ساحة.

مشيرة إلى أن تأهيل اللاعب السابق لمولودية الجزائر، وعدة أندية محلية، جاء بعد جهود كبيرة، وأن بن ساحة، سيكون جاهزا للمشاركة أمام الاتحاد السوفي.

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