إدارة اتحاد الحراش تصدر بيان بخصوص الاستقبال بملعب “نيلسون مانديلا”

أصدرت إدارة فريق اتحاد الحراش، اليوم الخميس، بيان بخصوص استقبال مبارياتها الخاصة بالموسم الجاري في ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

ونشرت مسؤولي اتحاد الحراش، بيان عبر صفحة الفريق على “فايس بوك”، أكدت فيه عزمها مراسلة الجهاب الوصية واتخاذ كامل الاجراءات اللازمة للاستقبال بملعب “نيلسون مانديلا”.

كما أوضح إدارة النادي الحراشي، بأن هذه الخطوة التي تسعى لاتخاذها، الهدف منها وضع أنصار الفريق في أفضل الظروف مستقبلا.

وأوضحت إدارة فريق اتحاد الحراش، بان ملعب “1نوفمبر” بالمحمدية، لم يعد يشع الأعداد الغفيرة لأنصار الفريق الذين سجلو عودتهم بقوزة هذا الموسم، مثلما كان عليه الأمر في مباراتهم الأخيرة امام مولودية قسنطينة.