إدارة اتحاد الحراش تعزي ياسين بن زية
حرصت إدارة فريق اتحاد الحراش، على توجيه رسالة تعزية ومواساة، للدولي الجزائري، ياسين بن زية، بعد تلقيها نبأ وفاة والدته.
ونشرت إدارة اتحاد الحراش، رسالة التعزية عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، أبدت من خلالها تضامنها الكبير مع بن زية في محنته هذه.
كما تضرعت عائلة اتحاد الحراش، للمولى عزّ وجل، أين يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، كان السباق في تعزية ياسين بن زية، إثر هذه الفاجعة.
🟡تعزية :
تتقدم إدارة إتحاد الحراش بتعازيها القلبية الخالصة للاعب المنتخب الوطني “ياسين بن زية”، إثر وفاة والدته رحمة الله عليها، راجية من المولى عز وجل أن يتغمد المرحومة بإذن الله برحمته الواسعة ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”. pic.twitter.com/Ts1bm40E2p
— USM El Harrach (@USMHofficiel) January 15, 2025