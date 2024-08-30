إدارة اتحاد الحراش تعلن عودة مهاجم الفريق السابق عبيد

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم الجمعة، عودة المهاجم، أمين عبيد، إلى صفوف الفريق رسميا.

وحسب بيان الإدارة “الحراشية”، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تم التعاقد مع المهاجم، أمين عبيد، لمدة موسم واحد.

للإشارة، سبق للمهاجم، أمين عبيد، خوض تجربة في اتحاد الحراش، مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، نصر حسين داي، هلال شلغوم العيد، اتحاد بسكرة، وتجربة في الدرجة الأولى السعودية بنادي حطين.