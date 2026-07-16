إدارة اتحاد الحراش تعين ترعي مدربا للفريق وتدعم تعدادها بلاعبين

عينت إدارة إتحاد الحراش، المدرب رشيد ترعي، على رأس العارضة الفنية للفريق، كما نجحت في تدعيم تعدادهابلاعبين جديدين.

وأعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الخميس، عن تنصيب رشيد ترعي مدربا للفريق، بالإضافة لتعيين لزهر رجيمي، كمساعد مدرب.

كما نجح مسؤولي النادي الحراشي، في تدعيم تعداد الفريق، بخدمات المهاجم، محمد قريوة، وأحمد قعقع، ضيمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأتي هذه التحركات من إدارة اتحاد الحراش، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.