إدارة اتحاد الحراش تفتح باب الترشح لرئاسة النادي !

أصدرت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الأربعاء، بيانًا تعلن فيه فتح باب الترشح لرئاسة النادي، وذلك من أجل توفير أفضل الظروف لبداية التحضير للموسم المقبل.

وأكدت إدارة الحراش أنها تولّت زمام الأمور في ظروف صعبة عقب تخلي الرئيس السابق عن مهامه، مشيرة إلى أنها تحملت مسؤولية التسيير في مرحلة حساسة بهدف الحفاظ على استقرار النادي.

وأوضحت إدارة “الصفراء” أنها قامت بتسيير شؤون الفريق بإمكاناتها الخاصة، إلى جانب الدعم المقدم من السلطات، ما ساهم - حسب البيان – في استعادة الفريق توازنه والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية، رغم عدم الوصول إلى الهدف المسطر بالخروج من نصف نهائي مرحلة “البلاي أوف” المؤهلة إلى الصعود للرابطة المحترفة.

وأكدت إدارة “الصفرا” أن الفريق مقبل على موسم استثنائي في ظل تغيير نظام المنافسة، وهو ما يستوجب الشروع مبكرًا في التحضيرات وتوفير الظروف الملائمة لضمان جاهزية النادي ومواصلة العمل بما يخدم مصلحته.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة كل من يرغب في تحمل مسؤولية قيادة النادي والترشح لرئاسته إلى التقدم بشكل عاجل. قصد برمجة جمعية عامة في أقرب الآجال وتسهيل عملية تسليم المهام في أفضل الظروف.

واختتمت الإدارة بيانها بتوجيه الشكر لكل الأطراف التي ساندت الفريق خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها السلطات المحلية، بما فيها الوالي المنتدب ورئيس البلدية، نظير الدعم والمرافقة المقدمة للنادي.