إدارة اتحاد الحراش تكشف أسباب إصرارها على الاستقبال بملعب “مانديلا”

كشفت إدارة اتحاد الحراش عن أسباب إصرارها على مطلب الاستقبال بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. بدلاً من معقل الفريق “1 نوفمبر” بالمحمدية.

وقالت إدارة اتحاد الحراش، في بيان لها اليوم الخميس، إنها رفعت هذه المطلب بالنظر إلى أن ملعب 1 نوفمبر لم يعد يتسع لأنصار الصفراء و مدرجاته أصبحت تشكل خطرا على المشجعين.

كما أكدت إدارة “الصفرا” أن الاستقبال بالملعب “التحفة” سينهي الأزمة المالية للفريق بالاستفادة من عائدات بيع التذاكر ومداخيل الملعب عامةً. إلى جانب أن ملعب براقي قريب من معاقل الأنصار.

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