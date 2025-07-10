إدارة اتحاد الحراش تُعلن عن ندوة صحفية لتقديم مشروعها الجديد تحضيرًا للموسم القادم

تُواصل إدارة نادي اتحاد الحراش خطواتها التنظيمية تحضيرًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

حيث أعلنت رسميًا عن عقد ندوة صحفية يوم السبت 12 جويلية على الساعة السادسة مساءً، وذلك بفندق “هوليداي إن” بالعاصمة الجزائر.

وسيترأس الندوة رئيس النادي، سفيان طواهرية، الذي سيقدم للرأي العام الطاقم الفني والإداري الجديدين، واللذين تم انتقاؤهما بعناية لقيادة مشروع رياضي طموح يسعى من خلاله الفريق إلى استعادة أمجاده والمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تتناول الندوة الصحفية عدة محاور رئيسية، في مقدمتها:

تقديم أعضاء الطاقم الفني الذين سيتولون قيادة الفريق، وكذا الطاقم الإداري المكلف بتسيير الشؤون اليومية للنادي.

توضيح استراتيجية الانتدابات خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

الكشف عن البرنامج الكامل للتحضيرات الصيفية، بما يشمل تاريخ ومكان التربص الإعدادي المرتقب، إضافة إلى المباريات الودية المبرمجة خلال فترة التحضيرات.

وتُعد هذه الندوة فرصة للجماهير ووسائل الإعلام للاطلاع عن قرب على الخطوط العريضة لمشروع النادي، والوقوف على التغييرات التي تُخطط الإدارة لاعتمادها في سبيل بناء فريق قادر على تحقيق تطلعات الأنصار.