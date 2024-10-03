إدارة اتحاد العاصمة تبدي دعمها للثنائي رضواني وبن بوط

أبدت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، دعمها الكامل ومساندتها للاعبي الفريق أسامة بن بوط، وسعدي رضواني.

ونشر مسؤولي اتحاد العاصمة عبر الصفحية الرسمية للفريق، رسالة تهنئة، ودعم لكل من بن بوط، ورضواني، عقب تلقيهما دعوة المنتخب الوطني.

كما أبدى مسؤولي النادي العاصمي، بمنياتهم بالتوفيق للخضر، ولاعبي الفريق بن بوط، ورضواني، في خرجتهم المقبلة.

يذكر أن حارس المرمى أسيمة بن بوط، والمدافع سعدي رضواني، سجل تواجدهما ضمن القائمة التي كشف عنها الناخب الوذني فلاديمير بيتكوفيتش، والخاصة بالعناصر الوطنية، المعني بالمواجهة المزدوجة للخضر أمام منتخب الطوعو لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.