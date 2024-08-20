إدارة اتحاد العاصمة تبرمج 5 مباريات ودية ضمن تربص الفريق بتونس

سيخوض تعداد فريق اتحاد العاصمة، بقيادة المدرب نبيل معلول، 5 مباريات ودية تحضيرية، ضمن تربصهم الصيفي الجاري بتونس.

وكشفت إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية على “فايس بوك”، برنامج المباريات الودية الخمس التي سيخوضها الفريق.

وحسب ذات المصدر، سيفتتح النادي العاصمي مبارياته الودية يوم 22 أوت الجاري، بمواجهة فريق المستقبل الرياضي بسليمان.

فيما ستكون المباريات الأربع الأخرى، أمام أندية جزائرية، وهي ترجي مستغانم، وفاق سطيف، شبيبة الساورة، وأولمبيك أقبو.

وجاء البرنامج الكامل للمباريات الودية التحضيرية لاتحاد العاصمة، على النحو التالي: