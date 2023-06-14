إدارة اتحاد العاصمة تدعم لاعبيها الدوليين

أبدت إدارة نادي اتحاد العاصمة، دعمها الكبير للاعبيها الدوليين المشاركين حاليا في تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، صور رباعي الفريق خلال تدريباتهم مع الخضر.

كما أرفق مسؤولو النادي العاصمي هذه الصورة بتعليق جاء فيه: “كل التوفيق للاعبي الاتحاد مع الخضر”.

يذكر أن الناخب الوطني جمال بلماضي، وجه الدعوة لأربعة لاعبين من اتحاد العاصمة للمشاركة في التربص الحالي، ويتعلق الأمر بكل من: بن بوط، بلعيد، لوصيف ومحيوص.