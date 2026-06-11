إدارة اتحاد العاصمة ترسم ملامح الموسم الجديد وتؤكد تمسكها بـ ندياي

عقد مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة، بلال نويوة، وبحضور أعضاء المجلس، خصِّص لتقييم حصيلة الموسم الرياضي المنقضي ودراسة مختلف الملفات المتعلقة بالتحضير للموسم الكروي المقبل، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها النادي لمواصلة نجاحاته المحلية والقارية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالدعم الكبير الذي وفره مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، سواء من خلال الإمكانيات المادية أو الموارد البشرية المسخرة لخدمة النادي. معتبرين أن هذا الدعم كان عاملًا أساسيًا في تحقيق الإنجاز التاريخي المتمثل في التتويج بثنائية كأس الجزائر وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال الموسم المنصرم.

كما ثمّن المجلس الجهود التي بذلتها مختلف مكونات النادي، من طواقم فنية وإدارية وطبية، إلى جانب اللاعبين والعمال. مشيدًا بروح الالتزام والمسؤولية التي طبعت عمل الجميع وأسهمت في تحقيق الأهداف المسطرة ورفع راية اتحاد العاصمة في المنافسات الوطنية والقارية.

وفي إطار التحضير للموسم الجديد، صادق مجلس الإدارة على مقترح رئيسه القاضي بتكليف المدير العام الرياضي، سعيد عليق، باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان أفضل الظروف التحضيرية للفريق. وذلك بالتنسيق مع إدارة النادي، بما يضمن السير الحسن للنشاط الرياضي وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستقرار.

وأكد المجلس على ضرورة تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، وتسخير مختلف الوسائل الكفيلة بتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة ديناميكية النتائج الإيجابية، والحفاظ على المكانة المرموقة التي بات يحتلها اتحاد العاصمة على الساحتين الوطنية والإفريقية.

وفي ملف العارضة الفنية، جددت إدارة النادي تمسكها بالمدرب السنغالي لمين ندياي ورغبتها في مواصلة العمل معه خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى النتائج المميزة التي حققها مع الفريق، وما أظهره من كفاءة واحترافية في تسيير المجموعة وقيادة الفريق نحو التتويجات.

وأوضحت الإدارة أن هذا الملف يحظى بمتابعة خاصة من قبل مسؤولي النادي، إذ يواصل المدير العام الرياضي المشاورات والمساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي يضمن استمرارية الاستقرار الفني ويحفظ مصالح النادي، في انتظار الرد النهائي من المدرب وممثليه.

وفي ختام الاجتماع، جدد مجلس إدارة اتحاد العاصمة التزامه بمواصلة العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة وطموحة، تهدف إلى تعزيز مكانة النادي وترسيخ حضوره ضمن نخبة الأندية المرجعية في الجزائر وإفريقيا، مع السعي للحفاظ على المكتسبات المحققة والبناء عليها لتحقيق مزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.