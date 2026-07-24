إدارة اتحاد العاصمة ترفع العقوبة المفروضة على الفريق

نجحت إدارة اتجاد العاصمة، في تسوية وضعية الفريق، بعد العقوبات التي كانت مفروضة عليها، والمتعلقة بالمنع من الاستقدمات.

ونشرت إدارة الاتحاد، بيان، عبر الصفحة الرسمية للنادي، أعلنت من خلاله رفع عقوبة منع تسجيل لاعبيه الجدد.

كما اوضح مسؤولي النادي العاصمي، بأن هذه الخطوة، جاءت بعد تسديد مستحقات نادي دينامو المالي، والمتعلقة بنسبة 25% من قيمة تحويل اللاعب ليونيل أتيبا، من اتحاد العاصمة، إلى سيمبا التنزاني.

وبعد رفع العقوبة التي كانت مفروضة على الفريق، سيكون بامكان إدارة اتحاد العاصمة، مباشرة تسجيل اللاعبين المنتدبين في الصيف الجاري.