إدارة اتحاد العاصمة تزف أخبارا سارة لأنصارها

نجحت إدارة فريق اتحاد العاصمة، في انهاء مشكل نقل أنصار الفريق إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحضور المباراة التي ستجمعهم بمولودية وهران.

ونشرت إدارة الاتحاد، بيانا، أعلنت من خلاله، عن تخصيص أربع نقاط لنقل المناصرين بالحافلات إلى ملعب “نيلسون مانديلا”.

كما أوضح مسؤولو النادي العاصمي، بأن بداية نقل الأنصار ستكون على الساعة الواحدة والنصف زوالا، بكل من ساحة أول ماي، منتزه الصابلات، حظيرة “5 جويلية”، وساحة الشهداء.

وسيكون نقل أنصار اتحاد العاصمة، من النقاط السابقة الذكر، إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، مقابل 100 دينار جزائري، ذهابا وإياباً.