إدارة اتحاد العاصمة تستعرض تقدم الأشغال بمركز التكوين بعين البنيان

استعرضت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، تقدم الأشغال بمركز التكوين بعين البنيان، الذي يتواجد في مراحل متقدمة من الإنجاز.

ونشرت إدارة نادي “سوسطارة”، اليوم الخميس، فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح مدى تقدم الأشغال بمركز التكوين.

حيث قام رئيس مجلس إدارة النادي، عثمان سحبان، بالوقوف شخصيا على مدى تقدم الأشغال بهذا المشروع. وتفقد كل مرافق المركز، ووجه العديد من الملاحظات لضمان السير الناجح للأشغال.

وأوضحت إدارة الاتحاد أن المساحة الإجمالية للمركز تقدر بـثلاثين هكتاراً. ويحتوى على خمسة ملاعب، الأول بأرضية عشب طبيعي، والأربعة الأخرى ذات أرضية بعشب اصطناعي.

وستكون الطاقة الاستعابية لهذا المركز، بعد إتمام إنجازه، 162 متربصا، (62 متربصا مقيما) و (100 متربص خارجي). وطاقة استيعاب المطعم 150 شخصا.

ويحتوي المركز على 62 غرفة بـ120 سريراً، منها 56 سريراً لمركز التمرين، و 60 سريراً لمركز التكوين، و أربع غرف VIP.وسيتم استحداث العديد من المرافق الأخرى التي من شأنها أن تنعش ميزانية الفريق ماديا. على غرار إنشاء متجر للنادي يسع خمسين زبوناً. ومحل للمعدات يسع 26 زبونا، وكافيتيريا تسع 55 زبونا، ومحلا للمأكولات السريعة يسع 40 زبونا.

وفي السياق نفسه، صرّح مدير مشروع بناء مركز التكوين للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، دبوب محمد رياض: “قام رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة، عثمان سحبان، بزيارة تفقدية لأشغال مركز التكوين، ولاحظ مدى تطور أشغال الإنجاز”.

وأضاف المتحدث: “قمنا بعقد العديد من الاجتماعات مع رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عثمان سحبان، منذ توليه رئاسة النادي. ومنذ شهر جويلية المنقضي تقدمنا في أشغال الإنجاز وتجاوزنا عقبات عديدة واجهتنا سابقا، من خلال مجهودات مكتب الدراسات المكلف بهذا المشروع”.