إدارة اتحاد العاصمة تستعين بخبرة لاعبيها القدامى

قررت إدارة اتحاد العاصمة، الاستعانة بخبرة لاعبيها القدامى، ضمن سياسة تأطير الفئات الشبانية للنادي.

وكشفت إدارة الاتحاد، بأن رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد أعراب بالتنسيق مع المناجير الرياضي توفيق قريشي، قام بتعيين الحارس السابق بوخالفة برانسي، مسؤولا عن مدربي حراس مرمى الفريق في كل الفئات الشبانية.

كما أعلنت عن تعيين اللاعب السابق عميروش لعليلي في منصب منسق المدارس الكروية.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار التحضير للتحدّيات التي تنتظر الفئات الشبانية في مختلف أطوارها وحرصا على الاستعانة بالكفاءات من أبناء الفريق.