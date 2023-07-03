إدارة اتحاد العاصمة تستقدم 5 لاعبين جدد للفئات الشبانية

أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، عن تعاقدها مع خمسة لاعبين، لتدعيم فئتها الشبانية تحسبا للموسم المقبل.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية، هوية اللاعبين الجدد الذين تم استقدامهم هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من:

الحارس ميهوبي رابح (وفاق سور الغزلان)، حملاوي اسحاق (ج.الشلف)، سيد أمحند أمزيان (ش. برج منايل)، كاميل محمد رمزي (ش. جيجل)، باستاني أيمن (أولمبيك بارادو).

وعرضت إدارة اتحاد العاصمة، صور مستقديمها الجدد، بقميص الفريق، عقب التوقيع على عقدوهم الجديدة.