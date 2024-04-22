إدارة اتحاد العاصمة تشكر الجزائريين والأسرة الكروية

تقدمت إدارة اتحاد العاصمة، بشكر خاص إلى الشعب الجزائري، والأسرة الكروية على حد سواء، على اثر الوقفة التضامنية التي وجدها الفريق في اليومين الماضيين.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، توجهت إدارة الاتحاد: “ممثلة في رئيسها كمال حسينة، بجزيل الشكر لكل الجزائريين في كامل ربوع الوطن. وبالاخص الأسرة الكروية على الوقفة التضامنية مع الفريق. إثر تعرضه لحملة تشويش. قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.”

كما أكدت إدارة اتحاد العاصمة، بأن الهبة التضامنية التي لقيها الفريق تعبر عن مدى تماسك أبناء الجزائر في رسالة قوية مباشرة لكل المشككين.

وفي المقابل، عبر رئيس النادي كمال حسينة. عن امتنانه أيضا للموقف الرياضي المشرّف الذي أظهره مناصرو الاتحاد، في مدرجات ملعب 5 جويلية 1962. رغم رفض الفريق المنافس الدخول الى أرضية الميدان لخوض اللقاء.